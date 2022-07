AEX weer flink omhoog, techinvesteerder Prosus koploper

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag opnieuw met een flinke winst de handel uitgegaan. Daarmee werd voortgeborduurd op de stevige plus van een dag eerder. De zorgen over een economische recessie werden wederom aan de kant geschoven door beleggers. Ook op de beurs in Londen was het sentiment positief, ondanks het nieuws dat de Britse premier Boris Johnson gaat vertrekken.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een koerswinst van 2,2 procent op 671,42 punten. Een dag eerder won de hoofdgraadmeter al 1,9 procent. De MidKap klom 2,3 procent tot 904,23 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 2 procent.

De Londense FTSE won 1,1 procent. Johnson stapt op, maar blijft aan als premier totdat zijn Conservatieve Partij een nieuwe leider heeft gekozen. Johnsons aftreden volgt nadat ontevreden regeringsleden zich tegen hem keerden en massaal ontslag namen.

Prosus

Techinvesteerder Prosus was de grootste stijger in de AEX met een plus van 7,4 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal en de chipfondsen ASMI, Besi en ASML deden het goed met plussen tot 5,6 procent. De goede kwartaalresultaten van het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung namen de ergste vrees onder beleggers weg over de impact van de afzwakkende consumentenvraag en de stijgende materiaalkosten in de chipindustrie.

Shell kwam met een handelsupdate en kreeg er 4,2 procent bij. Het olie- en gasconcern profiteert van de hoge benzineprijzen en verwacht meer winst in het tweede kwartaal omdat aan de olieproductie zo’n 1 miljard dollar meer wordt verdiend dan in de voorgaande periode. Grootste daler in de hoofdindex op het Damrak was zorgtechnologiebedrijf Philips dat 1,5 procent verloor.

EDF

In Parijs klom EDF 0,7 procent. Frankrijk wil het elektriciteitsbedrijf volledig in handen krijgen. De Franse staat heeft nu al een kleine 84 procent van de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf. In Frankfurt ging Lufthansa 4,5 procent vooruit. Klaus-Michael Kühne, de rijkste man van Duitsland, vergrootte zijn belang in het luchtvaartconcern tot dik 15 procent en is nu de grootste aandeelhouder.

De euro was 1,0165 dollar waard, tegen 1,0170 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,8 procent meer op 104,24 dollar. Brentolie steeg 5,4 procent in prijs tot 106,14 dollar per vat.