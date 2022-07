Oekraïense leider Zelenski bedroefd over vertrek Boris Johnson

Een topfunctionaris in Oekraïne, Michajlo Podoljak, bedankte Johnson voor zijn steun en zei dat de Britse premier altijd vooropliep om hulp aan Oekraïne te geven, en dat Johnson een van de eersten was die de Russische aanval op Oekraïne zag aankomen en het een invasie noemde.

De Russische regering hoopt dat met het vertrek van de Britse premier Boris Johnson ‘meer professionele mensen’ het land zullen gaan leiden. De vicevoorzitter van de nationale veiligheidsraad, ex-president Dmitri Medvedev, juichte dat met de val van Johnsons regering ‘de beste vrienden van Oekraïne’ opstappen. Hij zei dat de val van Johnson ‘het resultaat is van de Britse onvoorzichtigheid en rioolpolitiek, speciaal op buitenlandgebied’.

Johnson is donderdag afgetreden als partijleider van de Conservatieve Partij na een reeks van schandalen. Hij hoopte dat zoals eerder met ‘sorry’ te overleven, maar het aantal Conservatieven dat hem in de steek laat, verlamde de afgelopen dagen zijn regering. Er komen in het Britse stelsel niet automatisch verkiezingen. De partij moet een nieuwe leider kiezen die dan ook de nieuwe premier wordt. Het is op dit moment niet duidelijk of dat in een paar weken of een paar maanden geregeld kan worden. Het hangt vooral af van het aantal kandidaten dat zich aandient: hoe minder, hoe sneller de machtswisseling.