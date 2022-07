VS-basketbalspeelster Griner bekent schuld in proces bij Moskou

De in de VS bekende basketbalspeelster Brittney Griner heeft schuld bekend in haar strafproces over drugsbezit bij aankomst in Moskou. De 31-jarige sportvrouw werd half februari op de luchthaven Sjeremetjevo van Moskou aangehouden, omdat ze volgens de veiligheidsdienst in het bezit was van capsules met cannabisolie. Dat is in Rusland een illegaal verdovend middel. Er kan een straf tot tien jaar cel op staan.

‘Ik zou graag schuld bekennen, edelachtbare. Maar er was geen opzet, ik wilde de wet niet overtreden’, zei ze in de rechtbank. ‘Ik wil later graag mijn getuigenis geven. Ik heb tijd nodig om me voor te bereiden’, voegde ze eraan toe. De volgende rechtszitting staat gepland op 14 juli. In een handgeschreven brief deed Griner eerder deze week een oproep aan president Joe Biden om meer inspanningen te leveren om haar terug naar Amerika te krijgen. ‘Vergeet mij en andere Amerikaanse gevangenen alsjeblieft niet’, schreef ze.

De basketbalster won afgelopen zomer met het Amerikaanse basketbalteam goud op de Spelen van Tokio. In 2016 had Griner zich met de Verenigde Staten in Rio ook al verzekerd van de olympische titel. Griner speelt sinds 2014, buiten het reguliere basketbalseizoen om, voor een Russische club. Griner, die in de VS voor het team Phoenix Mercury speelt, was naar Rusland gereisd om daar buiten het Amerikaanse competitieseizoen om in Jekaterinenburg te spelen.

Sportvedette

Griner zei dat ze bij het inpakken van haar bagage zich in de haast niet had gerealiseerd dat ze de capsules meenam op reis. Washington had eerder al aangedrongen op haar onmiddellijke vrijlating. In de VS wordt gesuggereerd dat ze enkel is gearresteerd omdat ze een sportvedette is. Rusland zou met haar de VS een hak willen zetten en haar mogelijk later tegen een Russische gevangene in de VS willen ruilen.

Het Kremlin heeft beklemtoond dat politiek niks met de zaak te maken heeft en dat de rechters over de aanklacht moeten oordelen. Het komt in Rusland in dergelijke strafzaken uiterst zelden voor dat een beklaagde niet wordt veroordeeld tot een celstraf.

Griner werd gearresteerd kort voor de Russische aanval op Oekraïne. Vanwege de spanningen gingen de Amerikaanse autoriteiten hier eerst discreet mee om. Maar begin maart maakten ze de zaak openbaar.