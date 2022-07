Van der Burg: eerst rust in Budel, dan praten over openhouden azc

Pas als de rust is teruggekeerd in Cranendonck kan "het goede gesprek" worden gevoerd over de wens van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) om het asielzoekerscentrum in Budel ook na 2024 open te houden. Daarover zijn de staatssecretaris, de gemeente en de provincie Noord-Brabant het eens, zegt de woordvoerder van de staatssecretaris na het bezoek dat Van der Burg donderdag aan Budel bracht.

De Cranendonckse burgemeester Roland van Kessel heeft tijdens het gesprek geëist dat er meer moet gebeuren dan er tot nu toe is gebeurd om de rust te herstellen, zegt de woordvoerder van Van der Burg. Het gesprek leidde tot een "stevige uitwisseling van standpunten", zegt de woordvoerder van de Brabantse Commissaris van de Koning Ina Adema - die er ook bij was in Budel, dat onder Cranendonck valt.

In het gesprek zijn de "zorgen over overlast en de daarmee verbonden onzekerheid over de toekomst van het terrein van het azc meegenomen", aldus de woordvoerder van Van der Burg. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de gemeente en het rijk, benadrukt Van der Burg via zijn woordvoerder. Het is daarnaast "van groot belang voor het draagvlak voor de opvang van asielzoekers in Nederland." Volgens de provincie is dat draagvlak er in de gemeente niet meer.

De komende tijd blijven betrokken partijen in gesprek "over de situatie en wat nodig is om de rust zo snel mogelijk terug te laten keren".