FNV dreigt met acties bij NS om vastlopende cao-gesprekken

Vakbond FNV dreigt met acties bij spoorbedrijf NS. Na dagen onderhandelen zijn de beide partijen nog nauwelijks dichter bij elkaar gekomen, stelt FNV-onderhandelaar Henri Janssen in een bericht op Twitter. Hij noemt het loonbod ‘ver onder de maat’ en zegt dat FNV er vanuit gaat dat acties nodig zijn.

Volgens Janssen zijn ook de andere voorstellen van NS ‘ook heel erg slecht’ en vallen er te veel voorstellen van de bonden af. ‘De andere vakbonden zitten er hetzelfde in als FNV’, aldus Janssen.

Janssen wacht nog even af of NS nog met een verbeterd bod komt. ‘Maar waarschijnlijk mogen jullie je borst natmaken. Hesjes aan, fluitjes in de mond en acties lijken onvermijdelijk.’