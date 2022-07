Twee verdachten die begin deze week zijn aangehouden in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries blijven voorlopig in de cel. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest met veertien dagen verlengd.

Een van hen werd maandag aangehouden op Curaçao. Hij is donderdagochtend overgebracht naar Nederland. Een derde verdachte, die deze week in Barcelona werd gearresteerd, zit nog in Spanje.