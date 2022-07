Wall Street zet herstel verder voort

Op de aandelenbeurzen in New York werd donderdag het herstel van de afgelopen dagen verder voortgezet. Beleggers kauwden nog na op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit werd duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank zich vooral zorgen maakt om de hoge inflatie en die met verdere renteverhogingen wil aanpakken. Over een mogelijke recessie lijken de centrale bankiers zich vooralsnog geen zorgen te maken.