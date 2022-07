Welke prins kust ooit Doornroosje weer wakker?

Te voet ben ik in een kwartier bij Achterberg. Dit zou een dichtregel kunnen zijn. Het is werkelijkheid. Vanaf Utrecht CS wandel ik naar restaurant Karaf in de Korte Jansstraat en daar treffen wij elkaar: leden van het Genootschap Gerrit Achterberg, voor het laatst.

Na 41 jaar heffen wij de club op. We blijven er vrolijk onder. Of we doen alsof. De ober reikt ons koffie met gebak en slagroom aan. (Zou ook een dichtregel kunnen zijn.) En later heffen we het glas. Omdat champagne alcohol bevat, hef ik een brandende kaars van tafel. We brengen een toost uit. Op Achterbergs gedichten, want, zegt voorzitter Pieta van Beek: ‘Achterberg gaat nooit verloren, knoop dat in je oren.’ De kaars brandt voort.

In 1981 werd het Genootschap Gerrit Achterberg opgericht tijdens een drukbezocht Achterberg-weekend op Kerk en Wereld in Driebergen. Lange gesprekken en ook vurige discussies, want Wim Hazeu (toen Achterbergs aanstaande biograaf) en Cathrien Achterberg (de weduwe) zaten elkaar in de haren over de vraag of het..

