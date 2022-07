Albert Heijn: alle schappen zijn weer gevuld

Alle schappen in de winkels van Albert Heijn zijn weer helemaal gevuld na de blokkades van distributiecentra door boeren eerder deze week, zegt een woordvoerster van de supermarktketen.

‘De bevoorrading is weer helemaal op orde. Daar zijn we dinsdag vroeg mee begonnen, de schappen zijn nu weer goed gevuld’, aldus de zegsvrouw. Ook kunnen klanten volgens haar gewoon weer online boodschappen doen zonder vertragingen.

Albert Heijn wil nog niets kwijt over de schade van de boerenacties. Volgens de woordvoerster moet er eerst geïnventariseerd worden hoe groot de schade is. ‘En wat ga je dan doen? Ga je überhaupt iets doen? Dat zal allemaal bekeken gaan worden, ook branchebreed’, vertelt de woordvoerster.

Miljoenen euro’s schade

Supermarktkoepel CBL zei eerder deze week dat de branche tientallen miljoenen euro’s schade heeft geleden. Dat komt door misgelopen omzet doordat producten niet geleverd werden en omdat deze producten tegelijkertijd aan het bederven waren in de distributiecentra.

CBL kan nog niet zeggen of die schade verhaald kan worden op de actievoerders en of dit gaat gebeuren. Aart van Haren, directeur van Vomar Voordeelmarkt, gaf woensdag aan dat dit niet mogelijk is omdat hij niet weet wie de actievoerders zijn. ‘Die mensen hebben daar volledig anoniem gestaan. De politie heeft geen naam en rugnummer genoteerd, ik heb geen idee met wie ik te maken had’, legde de directeur uit. Van Haren schat de schade voor zijn bedrijf tussen de 200.000 en 300.000 euro.