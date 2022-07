Conservatieven vinden terugtreden Johnson ‘de juiste beslissing’

De minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss onderschrijft die mening. Ze denkt dat het nu tijd is voor ‘rust en eenheid’ om te kunnen regeren totdat er een nieuwe leider is gevonden.

Parlementslid Tom Tugendhat was de eerste die zichzelf in januari al beschikbaar stelde om Johnson op te volgen en is blij dat Johnson nu opstapt. Hij prijst Johnson om zijn beleid tijdens de brexit, de pandemie en de oorlog in Oekraïne, maar noemt het toch een goed besluit om nu op te stappen. Volgens de peilingen is Tugendhat een van de kanshebbers bij de leiderschapsverkiezingen.

Nieuwe partijleider

Johnson zegt aan te zullen blijven als waarnemend premier tot de Conservatieve Partij een nieuwe partijleider heeft gekozen, die ook premier wordt. Daar zijn niet alle conservatieven het mee eens. Voormalig minister George Freeman heeft bijvoorbeeld opgeroepen om per direct te vertrekken, zodat iemand anders tijdelijk het land kan leiden. Dominic Raab wordt daarvoor veel genoemd in Britse media, omdat hij de huidige vicepremier is.

Op de vraag over opvolging aan voormalig premier Theresa May reageerde ze ontwijkend. Ze dacht niet dat er een vervangende premier nodig zou zijn. Voor de volgende premier wil ze in elk geval graag iemand zien die zich focust op het tegengaan van de tweestrijd en die ‘eenheid kan brengen in de partij en in het land’.