KRO-NCRV komt ook met docu en podcast over Bijlmerramp

Het is op 4 oktober dertig jaar geleden dat de Bijlmerramp zich voltrok in Amsterdam. KRO-NCRV maakt in aanloop naar deze dag diverse programma’s die hierover vertellen. Zo komt er naast een dramaserie, die al bekend was, ook een documentaire, een digitale reconstructie en een podcast, allen onder de noemer Rampvlucht.

Bij de vliegramp stortte een vrachttoestel van de Israëlische maatschappij El Al neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Hierbij kwamen 43 mensen om het leven, onder wie de drie bemanningsleden van de Boeing van El Al. De ramp wordt nog altijd jaarlijks herdacht bij ‘de boom die alles zag’.

Met de programma’s wil KRO-NCRV onder meer verhalen vertellen van de bewoners van de Bijlmer en direct betrokkenen en diverse kanten van de ramp belichten. Zo begint op 29 september op NPO 1 de vijfdelige dramaserie, waarin een dierenarts uit de Bijlmer samen met twee journalisten op zoek gaat naar de waarheid rond de vliegramp. In de documentaire, te zien rond 4 oktober op NPO 2, gaan de makers in op de parlementaire enquête en kijken ze naar de lessen die zijn geleerd. In de podcast draait het om de zoektocht naar de waarheid en in de digitale reconstructie, een 3D-beleving, kan onder meer worden gezocht tussen de wrakstukken naar bewijsmateriaal en komen er vragen voorbij als ‘wie waren de mannen in witte pakken’ en ‘waarom werden mensen en dieren na de ramp ziek’.

De podcast en reconstructie zijn eveneens beschikbaar op 29 september.