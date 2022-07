Kandidaten om de nieuwe Britse premier te worden staan al klaar

Johnson wil deze zomer nog aanblijven als demissionair premier totdat er een nieuwe leider gekozen is. Voor de leiderschapsverkiezingen binnen de Conservatieve Partij worden veel kandidaten verwacht.

In Britse media komen veel namen naar voren als mogelijke opvolgers van Johnson. Lizz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken, en Rishi Sunak, de opgestapte minister van Financiën, worden het meest genoemd als belangrijke ministers die veel aanhangers zouden hebben. Volgens geruchten zouden ook de ministers Dominic Raab, Nadhim Zahawi, Sajid Javid en Ben Wallace kans maken om premier te worden. Daarnaast worden de parlementariërs Jeremy Hunt, Tom Tugendhat en Penny Mordaunt genoemd. Zij zijn populair omdat ze zich al aan het begin van het partygate-schandaal uitspraken tegen Johnson.

Stemrondes

Iedereen met de steun van in elk geval twee parlementsleden kan zich verkiesbaar stellen. Na enkele stemrondes onder parlementsleden blijven er twee kandidaten over. Alle leden van de Conservatieve Partij in het hele land mogen dan stemmen wie van de twee partijleider en premier wordt.

Het verschilt hoelang zo’n leiderschapsverkiezing duurt. Theresa May was binnen drie weken premier, omdat al haar tegenstanders zich terugtrokken. Voor Johnson duurde het twee maanden voordat hij Jeremy Hunt had verslagen in 2019. De nieuwe premier hoeft geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar heeft wel de mogelijkheid om dat te doen.