Britse premier Johnson bevestigt aftreden

Johnsons partij kan nu op zoek gaan naar een nieuwe leider, die automatisch ook premier wordt. Dat proces kan volgens Johnson direct van start gaan. Volgende week worden daar verdere details over gedeeld. "Ik zal u zo veel mogelijk steunen als ik kan", zei Johnson alvast tegen zijn opvolger. Over de reactie van het volk zei hij te weten dat sommige mensen "opgelucht zullen zijn", terwijl anderen teleurstelling voelen.

Johnson had zijn positie een dag eerder nog verdedigd. De politicus kwam afgelopen week zwaar onder vuur te liggen, omdat hij een partijgenoot een vertrouwenspost gaf, hoewel die persoon van seksueel wangedrag was beschuldigd. Leden van de regering zagen het jongste schandaal rond hun leider massaal als de druppel die de emmer doet overlopen.

Trots

Dat Johnson niet eerder wilde stoppen, kwam volgens hem omdat hij het gevoel had dat hij niet anders kon. "Niet omdat ik dat wilde, maar omdat ik het gevoel had dat dit mijn baan, mijn taak en mijn plicht was." De politicus vertelde verder trots te zijn op de Brexit, de Britse strijd tegen het coronavirus en de Britse steun voor Oekraïne. Ook bedankte hij in zijn verklaring zijn gezin en het Britse volk.

Het is niet duidelijk wanneer Johnson precies als premier stopt, een baan die hij omschrijft als "de beste ter wereld". Britse media meldden al voorafgaand aan de persconferentie dat dit mogelijk pas in oktober zal zijn. Meerdere partijgenoten hebben zich ertegen uitgesproken en de oppositie dreigt met een motie van wantrouwen in het parlement.

Johnson trad in 2019 aan en werd gedurende zijn premierschap geteisterd door meerdere schandalen, waardoor hij in de loop van de jaren de steun van steeds meer partijgenoten zag verdwijnen. Vooral het partygate-schandaal over overheidsfeestjes tijdens lockdowns was schadelijk voor Johnson. Eerder was er kritiek op onder meer de hoge kosten die Johnson maakte bij het opknappen van de ambtswoning en zijn gratis verblijf in een villa op een Caribisch eiland.