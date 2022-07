Minister roept LTO op wél het gesprek met Remkes aan te gaan

Natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal roept landbouworganisaties op hun bedenkingen bij het stikstofbeleid juist wel op tafel te leggen bij Johan Remkes, die is aangesteld als ‘gespreksleider’ tussen de boeren en het kabinet. Dat laat een woordvoerder weten naar aanleiding van de weigering van belangenbehartiger LTO om met Remkes te praten.

LTO mijdt het gesprek omdat dat niet zou mogen gaan over de doelen en uitgangspunten van het stikstofbeleid. Die staan voor het kabinet namelijk vast. ‘Wij snappen dat er vragen en bezwaren zijn vanuit de sectororganisaties’, aldus de zegsman. ‘Maar het lijkt ons juist goed die neer te leggen bij Remkes. Er valt over heel veel wél te praten.’

De precieze invulling van de stikstofaanpak is aan de provincies en is nog niet in steen gebeiteld. Dat maakt volgens de woordvoerder dat er heel veel onderwerpen te bespreken zijn die ‘relevant zijn, juist ook voor de agrarische sector’.