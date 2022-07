Britse minister: de regering blijft functioneren

De Britse minister Michael Ellis zegt dat de regering gewoon door zal blijven gaan met het besturen van het land, ook als premier Boris Johnson aftreedt. In afwachting van dat aftreden, maakte Ellis donderdag een statement in het Lagerhuis.

Ellis is de zogenoemde ‘paymaster general’ van het kabinet, die als taak heeft overzicht te houden over het bestuur van de regering. Hij ziet het als plicht van de ministersploeg dat het Verenigd Koninkrijk een functionerende regering behoudt. ‘We moeten ons land blijven dienen.’ In de afgelopen dagen zijn tientallen bewindslieden van de regering opgestapt, omdat ze geen vertrouwen meer hadden in Johnson. Voor al die mensen moeten nu vervangers worden gezocht.

Ellis wilde nog niet vooruitlopen op de verklaring die Johnson later op de dag geeft. Johnson wil volgens Britse media aanblijven als waarnemend premier totdat er een nieuwe partijleider binnen de Conservatieve Partij is gekozen. Ellis wilde niet ingaan op de vraag of Johnson de regering inderdaad blijft leiden, of dat iemand anders dat moet doen, zoal de huidige vicepremier Dominic Raab.