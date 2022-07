Queen Elizabeth maakt zich op voor nieuw record: meeste premiers

Tot nu toe waren er veertien premiers in haar tijd als koningin. Dit is een record dat zij deelt met koning George III, die van 1760 tot 1820 op de troon zat. Ook hij telde veertien premiers. De opvolger van Johnson zal voor Elizabeth dus nummer vijftien zijn.

De Britse premier Boris Johnson stapt volgens Britse media donderdag op. Zijn vermoedelijke vertrek volgt op een nieuw schandaal dat heeft geleid tot het opstappen van tientallen bewindslieden.

Favoriete premier

Het zou nog een record zijn voor Elizabeth, die inmiddels zeventig jaar haar functie bekleedt. Zij is op de Franse koning Lodewijk XIV na de langstzittende monarch in de geschiedenis. Lodewijk XIV behield zijn troon ruim 72 jaar. Als Elizabeth nog twee jaar niet aftreedt of overlijdt, wordt zij de recordhouder. Zij is op dit moment wel al de langstzittende nog levende monarch.

De eerste premier waar Elizabeth mee samenwerkte, was Winston Churchill. Uit de wandelgangen is bekend dat hij ook haar favoriet is gebleven. Toen Churchill in 1955 aftrad, schreef de koningin hem een brief waarin zij zei dat geen enkele opvolger zijn plek zou kunnen innemen.