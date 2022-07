Francine Oomen maakt nieuw Hoe overleef ik-boek, over twintigers

Francine Oomen gaat een nieuw boek schrijven in haar successerie Hoe overleef ik. Dat meldt de auteur donderdag in een filmpje op TikTok. Het wordt een deel waarin Rosa en de andere hoofdpersonages inmiddels twintigers zijn. ‘Dat is de leeftijd die de Hoe overleef ik-lezers inmiddels hebben’, stelt ze. ‘Dat is een heel ingewikkelde periode.’

Om inspiratie op te doen, wil de 62-jarige auteur praten met twintigers van nu. Wie hier interesse in heeft, kan zich melden via haar website. Oomen schreef iets meer dan tien boeken over het personage Rosa. In de boeken worden allerlei actuele zaken besproken waar tieners tegenaan lopen, zoals onzekerheid, seksuele diversiteit, stress en de multiculturele samenleving. De afgelopen tien jaar verschenen er geen nieuwe delen in de HOI-reeks.

De serie stond jarenlang doorlopend hoog in de lijsten met bestverkochte jeugdboeken. Er werden miljoenen exemplaren verkocht. Ook werd er een speelfilm gemaakt.

Met haar reeks en haar andere boeken heeft Oomen in de loop der jaren een kast vol prijzen gewonnen. Zo ontving zij negen keer de prijs van de Nederlandse Kinderjury. De auteur werd in 2015 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.