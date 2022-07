Staalmaker ArcelorMittal en chipbedrijven bovenaan in hogere AEX

Beleggers reageerden daarnaast nog op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit werd duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank zich vooral zorgen maakt om de hoge inflatie en die met verdere renteverhogingen wil aanpakken. De Europese Centrale Bank, die de rente tot nu toe ongemoeid heeft gelaten, geeft later op de dag ook de notulen van zijn laatste beleidsvergadering vrij.

De hoofdindex op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1,7 procent op 667,79 punten, mede dankzij een koersstijging van 6 procent voor ArcelorMittal. Een dag eerder won de graadmeter al 1,9 procent. De MidKap klom 1,8 procent tot 900,05 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,5 procent.

Boris Johnson

De Londense FTSE won 1,3 procent. De Britse premier Boris Johnson stapt volgens Britse media op. Zijn vermeende ontslag volgt op een nieuw schandaal, dat heeft geleid tot het vertrek van tientallen bewindslieden.

ASMI, Besi en ASML wonnen tot 3,6 procent. De resultaten van Samsung namen de ergste vrees onder beleggers weg over de impact van de afzwakkende consumentenvraag en de stijgende materiaalkosten in de chipindustrie. Ook de verzekeraars Aegon en NN Group deden goede zaken, met winsten van meer dan 3 procent.

Shell

Shell (plus 4 procent) kwam met een handelsupdate. Het olie- en gasconcern profiteert van de hoge benzineprijzen en verwacht dat de winst in het tweede kwartaal 1 miljard dollar hoger zal uitvallen dan in de voorgaande periode. Betaalbedrijf Adyen, dat een dag eerder nog 9 procent won, was de grootste daler in de AEX, met een min van 1,5 procent.

In Parijs klom EDF 1,1 procent. Frankrijk wil het elektriciteitsbedrijf volledig in handen krijgen. De Franse staat heeft nu al een kleine 84 procent van de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf. In Frankfurt steeg Lufthansa 2,8 procent. Klaus-Michael Kühne, de rijkste man van Duitsland, vergrootte zijn belang in de luchtvaartmaatschappij tot dik 15 procent en is nu de grootste aandeelhouder.

De euro was 1,0204 dollar waard, tegen 1,0170 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 99,17 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 101,37 dollar per vat.