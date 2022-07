LTO gaat niet in gesprek met Johan Remkes over stikstofplannen

Landbouworganisatie LTO wil niet praten met Johan Remkes, de door het kabinet aangewezen gespreksleider tussen boeren en regering, over de stikstofplannen. ‘Er kan wat het kabinet betreft niet over doelen en uitgangspunten worden gesproken, het vormt géén onderdeel van het mandaat van de heer Remkes. Daarmee blijven de kernbezwaren van LTO overeind; het geheel blijft een dictaat en we vrezen met dergelijke grootschalige ingrepen op korte termijn kaalslag op het platteland.’

Eerder lieten de boerenorganisaties Farmer Defence Force en Agractie al weten niets te voelen voor overleg met Remkes.