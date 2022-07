Oppositieleider Starmer wil geen nieuwe Conservatieve premier

‘De Conservatieve Partij is nu twaalf jaar aan de macht. Die partij heeft ons land in chaos gestort. De kosten voor levensonderhoud zijn in die jaren enorm gestegen. De partij kan nu niet doen alsof het de oplossing voor die problemen heeft. Genoeg is genoeg.’

De verwachting is dat Johnson donderdag opstapt na een nieuw integriteitsschandaal. De premier had een partijgenoot een functie in het parlement gegeven, hoewel hij wist dat diegene van seksueel wangedrag was beschuldigd. Volgens Britse media blijft Johnson nog premier tot er een nieuwe partijleider is gekozen. Die moet zijn benoemd voor het partijcongres in oktober.

Starmer noemt het goed nieuws dat Johnson opstapt, ‘maar dit had veel eerder moeten gebeuren’. ‘Hij is altijd ongeschikt geweest om dit land te leiden.’ De oppositieleider zegt dat Johnson een gewoonte maakte van leugen en bedrog en dat alle betrokkenen zich moeten schamen.