Advocaat: familie Jouke overweegt aangifte na schieten politie

De familie van de 16-jarige Jouke die is opgepakt bij een boerenprotestactie bij Heerenveen, overweegt aangifte te doen tegen de politie. Dat bevestigt hun advocaat Robert Snorn na berichtgeving in het AD. ‘Het is een persoonlijke afweging van de familie, maar ik zou me kunnen voorstellen dat ze aangifte doen.’

Bij het protest is bij de oprit naar de A32 door de politie geschoten, zowel gericht als ter waarschuwing, waarbij de trekker van de jongen is geraakt. Vervolgens is hij samen met twee mannen opgepakt en woensdag weer vrijgelaten. Het OM verdacht het drietal aanvankelijk van poging tot doodslag, maar ziet die aanleiding niet langer. Volgens Snorn is er geen verdenking van een strafbaar feit meer tegen Jouke. ‘Hooguit een verkeersovertreding.’

Volgens Snorn gaat het goed met de 16-jarige. ‘Hij is behoorlijk aangeslagen, maar het is een vrolijke jongen. Hij is goed behandeld op het politiebureau.’