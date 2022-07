Britse media: premier Johnson stapt na kritiek toch op

Johnson had een partijgenoot een functie in het parlement gegeven, hoewel hij wist dat diegene van seksueel wangedrag was beschuldigd. Hij zei woensdag nog aan te zullen blijven, maar volgens Britse media heeft de toenemende kritiek hem van gedachten laten veranderen.

De BBC meldt dat Johnson per direct zal opstappen als leider van de Conservatieve Partij, maar voorlopig nog premier blijft. In de zomer moet een nieuwe partijleider worden gekozen die vervolgens het premierschap overneemt, voorafgaand aan een partijcongres in oktober.

Johnson trad in 2019 aan als premier, nadat zijn voorganger Theresa May opstapte omdat het haar niet lukte om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te loodsen. Hij was daarna het onderwerp van meerdere schandalen, waaronder een die bekendstaat als 'partygate'. Johnson werd net als een aantal van zijn medewerkers beboet voor het overtreden van coronaregels.