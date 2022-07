WHO meldt twee doden door apenpokkenvirus

Twee mensen zijn overleden aan het apenpokkenvirus sinds de laatste update van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), anderhalve week geleden. Dit jaar zijn nu in totaal drie mensen gestorven door het virus.

Alle drie de doden kwamen volgens de WHO uit Afrika. In de laatste anderhalve week zijn de apenpokken opgedoken in negen nieuwe landen. Daarmee komt het totaal op 58 landen in de wereld. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 6000 gevallen van apenpokken gemeld, waarvan 80 procent in Europa. In Nederland gaat het tot nu toe om 352 mensen met het virus.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaan blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet ernstig ziek van een infectie.