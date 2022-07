Max Velthuijs-prijs 2022 voor Philip Hopman

De jury omschrijft Hopman als ‘een vakman die vele stijlen en perspectieven aankan en daarbij altijd een eigen signatuur heeft’. Verder prijst de jury Hopman, omdat hij technisch moeilijke composities aandurft.

In een reactie laat de illustrator weten dat het winnen van de prijs hem ‘euforisch’ maakt en dat het plezier in zijn werk voor een groot deel verband houdt met het succes van de prentenboekenreeks Boer Boris. ‘Dat is een heel fijne samenwerking met Ted van Lieshout. We krijgen veel positieve feedback van ouders en grootouders. Kinderen verliezen zich niet alleen in de verhalen en de tekeningen, maar de boekenserie stimuleert ook om zelf te gaan lezen. Ik vind het bijzonder dat ik mijn talent daarvoor in kan zetten.’

Tentoonstelling

Naar aanleiding van het toekennen van de prijs aan Hopman brengt het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum vanaf volgend voorjaar de tentoonstelling Philip Hopman - In beeld. Hierin toont het museum een selectie originele illustraties uit het archief van de illustrator dat hij bij het museum heeft ondergebracht.

De Max Velthuijs-prijs is een driejaarlijkse oeuvreprijs voor Nederlandse illustratoren van kinderboeken. Er is een bedrag van 60.000 euro aan verbonden. De eerdere winnaars zijn Mance Post (2007), Thé Tjong-Khing (2010), Wim Hofman (2013), Dick Bruna (2016) en Sylvia Weve (2019).