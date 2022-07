Campert wordt maandag ‘in zeer besloten kring’ begraven

Schrijver en dichter Remco Campert wordt maandag begraven, meldt zijn uitgeverij De Bezige Bij. Het gaat om een uitvaart in ‘zeer besloten kring’, aldus een woordvoerder. ‘Alleen zijn familie en naasten zijn erbij.’

Campert overleed in de nacht van zondag op maandag op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam. De auteur kreeg grote bekendheid met het boek Het leven is vurrukkulluk (1961), waarvoor hij onder meer de P.C. Hooft-prijs kreeg.

Campert geldt als een van de belangrijkste auteurs van Nederland. Hij schreef, naast Het leven is vurrukkulluk, ook bekende boeken als Liefdes Schijnbewegingen (1963), Tjeempie! of Liesje in Luiletterland (1968) en Tot Zoens (1986). De auteur tekende voor ruim honderd romans, verhalenbundels en gedichtenbundels. Daarnaast publiceerde hij talloze columns.