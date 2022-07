Torenhoge brandstofprijzen zorgen voor flink meer winst Shell

Olie- en gasconcern Shell rekent in het tweede kwartaal op een winst die alleen al door de hogere marges op brandstofproductie 1 miljard dollar hoger zal uitvallen dan in de voorgaande periode. De onderneming kwam met een tussentijdse handelsupdate waarin het kenbaar maakt wat het effect is van de torenhoge benzineprijzen in verschillende landen.

De update van Shell is de eerste indicator van hoeveel geld er in de schatkist van de grote oliemaatschappijen vloeit als gevolg van de sterke stijging van de brandstofprijzen. De marge van de raffinage liep in de meetperiode op tot 28 dollar per vat tegen ruim 10 dollar in de eerste drie maanden van het jaar. Daarbij zal de stijging een positief effect hebben van tussen de 800 miljoen en 1,2 miljard dollar in vergelijking met de voorgaande periode, zo werd gemeld.

Shell wordt evenwel ook opgezadeld met een kostenpost nu het de resultaten van een Russisch gasproject in Oost-Siberië niet meer in de cijfers opneemt. In de update zegt Shell te rekenen op een negatief effect van tussen de 300 miljoen en 350 miljoen dollar, omdat het de resultaten van het Sakhalin-gasproject schrapt.

Door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland vanwege de inval beloofde Shell eerder zich uit Rusland terug te trekken. In het tweede kwartaal van het jaar zal een en ander al te merken zijn in de handelsresultaten voor gas. Die vallen naar verwachting lager uit dan in het eerste kwartaal. Ook rekent Shell op eenmalige lasten tot circa 200 miljoen dollar. Deze kosten houden verband met afboekingen op putten, voorzieningen en commerciële schikkingen.

Ook de productie van olie-equivalenten zal iets lager uitvallen dan voorzien. Dat komt onder meer door extra onderhoudswerkzaamheden.