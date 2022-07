Eerste klanten lng-terminal Eemshaven goed voor 7 miljard kuub

De eerste klanten die gebruik gaan maken van de terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas in de Eemshaven zijn binnen. De Gasunie maakte bekend dat ČEZ a.s. en Shell Western LNG gezamenlijk 7 miljard kuub per jaar aan capaciteit hebben gecontracteerd. Volgens de Gasunie wordt het gas vanaf augustus geïmporteerd. De komende maanden moet de resterende 1 miljard kuub aan capaciteit worden vastgelegd.

De terminal in de Eemshaven speelt een belangrijke rol in het verminderen van de afhankelijkheid van Russisch gas. Tot dit jaar had Nederland alleen een lng-terminal in de haven van Rotterdam. Met de uitbreiding in de Eemshaven en de optimalisatie van de terminal in Rotterdam verdubbelt de importcapaciteit voor lng, legt de Gasunie uit. De drijvende terminal zet in de komende vijf jaar in de Eemshaven vloeibaar gemaakt aardgas om in gas dat kan worden gebruikt.

De nieuwe lng-terminal in de Eemshaven zal bestaan uit twee drijvende opslag- en verwerkingsplatforms. Een daarvan wordt momenteel in de haven van Rotterdam klaargemaakt. De verwachting is dat beide platforms eind augustus in de Eemshaven aankomen.

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten roemt de ‘tomeloze inzet’ van de Gasunie om de importcapaciteit van vloeibaar gemaakt gas in Nederland dit jaar nog te verdubbelen. ‘Dat is samen met onze inzet op snellere verduurzaming en het vullen van de gasopslagen cruciaal om zo snel mogelijk minder afhankelijk te worden van Russisch gas’, aldus Jetten. ‘Maar ook om ons voor te bereiden op komende winter.’