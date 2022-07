Verkopen geheugenchips stuwen omzet en winst Samsung

De grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld meldde op basis van voorlopige cijfers dat de omzet in de maanden april tot en met juni met 21 procent is gestegen tot 77 biljoen won (bijna 60 miljard euro) ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. De omzet ligt daarmee iets lager dan de 77,8 biljoen won in het eerste kwartaal. Chips worden in een keur van apparaten en goederen gebruikt. Behalve in smartphones worden ze bijvoorbeeld ook in auto’s gestopt.

Samsung, dat ook de grootste smartphonemaker ter wereld is, voorspelt daarnaast dat de kwartaalwinst ondanks de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, met ruim 11 procent is gestegen tot ongeveer 14 biljoen won (10,6 miljard euro) ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het bedrijf gaf verder geen details. Op 28 juli zal het concern de volledige kwartaalcijfers bekendmaken.