Chipsector in schijnwerpers op beurzen na handelsupdate Samsung

In Amsterdam zal er daarom warme aandacht zijn voor chiptoeleveranciers Besi en ASMI. Ook chipmachinemaker ASML beweegt mogelijk op het succes van de Zuid-Koreanen. Samsung verwacht in het tweede kwartaal een omzetplus van 21 procent. Daarmee nam de onderneming de ergste vrees onder beleggers weg over de impact van de afzwakkende consumentenvraag en de stijgende materiaalkosten die de chipindustrie in de weg zitten. Een sector die goed is voor 550 miljard dollar.

Verder blijft de aandacht uitgaan naar maaltijdbestelbedrijven. De Europese Commissie denkt dat het Duitse Delivery Hero en andere bedrijven die in de EU maaltijden en boodschappen bezorgen, verboden prijsafspraken maken. Het hoofdkantoor van Delivery Hero in Berlijn is doorzocht. Het in Amsterdam genoteerde Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, zegt ‘voor zover wij weten niet onderzocht te worden door de Europese Commissie’. Ingewijden melden dat ook Uber Eats geen onderdeel is van het onderzoek.

Randstad

Uitzender Randstad maakte bekend branchegenoot Finite Group in Australië en Nieuw-Zeeland over te nemen. Een overnameprijs werd niet genoemd. Verder kwam olie- en gasconcern Shell met een update over de verwachte resultaten in het tweede kwartaal.

Ook de luchtvaart weet de aandacht op zich gericht. British Airways, onderdeel van IAG, maakte bekend nog eens 10.300 vluchten te schrappen om de zomerdrukte aan te kunnen. De maatschappij kampt met personeelstekorten. De rijkste man van Duitsland vergrootte zijn belang in het Duitse Lufthansa tot dik 15 procent. Klaus-Michael Kühne is daarmee nu de grootste aandeelhouder van de luchtvaartgroep.

De aandacht van beleggers zal ook uitgaan naar de G20-top op Bali, waar ook Rusland bij aanwezig is. Gastland Indonesië heeft geen gehoor gegeven aan oproepen van westerse mogendheden om Rusland daarvan uit te zonderen. De Russische minister Sergej Lavrov is daarom van de partij.