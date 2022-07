Omzet Samsung beter dan verwacht, aandeel omhoog in Seoul

Het Koreaanse techbedrijf Samsung was donderdag op de beurs in Seoul een opvallende stijger. De onderneming kwam met een beter dan verwachte omzetstijging in het voorbije kwartaal van 21 procent. Daarmee nam Samsung de ergste vrees onder beleggers weg over de impact van de afzwakkende consumentenvraag en de stijgende materiaalkosten die de chipindustrie in de weg zitten. Een sector die goed is voor 550 miljard dollar.

Samsung stond in Seoul ruim 3 procent hoger. Het grootste bedrijf van Zuid-Korea is een van de eerste grote techbedrijven die voorlopige cijfers rapporteert na een cruciaal kwartaal. Door de positieve resultaten van het bedrijf veerden graadmeters in de regio op. Beleggers zagen de omzetgroei van het bedrijf als een teken dat chipaandelen wellicht ondergewaardeerd zijn.

In het kielzog van Samsung steeg de eveneens Zuid-Koreaanse branchegenoot SK Hynix meer dan 2 procent. In Taiwan won TSMC 4,5 procent. De kleinere rivaal United Microelectronics steeg in Taipei dik 7 procent. De vier Aziatische chipmakers wonnen tussentijds gezamenlijk zo’n 30 miljard dollar aan beurswaarde. De opleving was nog niet genoeg om eerdere verliezen weg te poetsen.

De Kospi in Seoul klom door de winst van zwaargewicht Samsung 1,9 procent. Ook elders in de regio was het sentiment overwegend positief. In Japan noteerde de Nikkei 1,2 procent hoger. Ook de All Ordinaries in Sydney (plus 0,4 procent) stond hoger. In Shanghai en Shenzhen stonden winsten tot 1 procent op de borden. De Hang Seng-index in Hongkong bleef achter en leverde tussentijds 0,4 procent in.