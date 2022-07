VN: afgelopen drie maanden forse toename armoede

Door de forse stijging van de voedsel- en energieprijzen is volgens de Verenigde Naties het aantal mensen dat in extreme armoede leeft de afgelopen drie maanden met nog eens 71 miljoen toegenomen. Het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) meldt in een donderdag vrijgegeven rapport dat belastingverlagingen en algemene energiesubsidies minder effectief zijn dan rechtstreekse betalingen aan de ergst getroffenen om hen zo uit de armoede te houden.

‘Het rapport concludeert dat gerichte geldoverdrachten eerlijker en kosteneffectiever zijn dan algemene subsidies’, aldus de UNDP. Maatregelen zoals het verlagen van belastingen op benzine helpen op korte termijn, maar ze vergroten de ongelijkheid en verergeren de klimaatcrisis op lange termijn, omdat mensen meer auto kunnen rijden als de benzineprijzen lager zijn. Volgens de UNDP is het vooral de rijkste 20 procent van de bevolking die profiteert van energiesubsidies. Gerichte financiële steun zou daarentegen vooral ten goede komen aan de allerarmsten.

Als oorzaken van de huidige crisis noemt het rapport de coronapandemie en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waardoor geen graan kan worden uitgevoerd. Met name arme huishoudens in landen in de westelijke Balkan, aan de Kaspische Zee en ten zuiden van de Sahara worden hierdoor zwaar getroffen. Als de rente stijgt door toegenomen inflatie lopen tientallen ontwikkelingslanden het risico de invoer van voedsel of energie niet meer te kunnen betalen.