Makelaars laten weten hoe het met huizenprijzen gaat

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteert donderdag nieuwe cijfers over de woningmarkt. Daaruit moet blijken of de lichte daling van de huizenprijzen ten opzichte van eind 2021 die de makelaars in het eerste kwartaal constateerden, zich in het tweede kwartaal heeft doorgezet.

Volgens de makelaars betaalden woningkopers in de eerste drie maanden van dit jaar in doorsnee 2,1 procent minder voor een bestaand huis dan in het voorgaande kwartaal, werd in april bekendgemaakt. Het was sinds het begin van 2019 niet meer voorgekomen dat huizen goedkoper werden dan een kwartaal eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 was er nog wel sprake van een forse prijsstijging.

De laatste tijd zijn er meer signalen dat de woningmarkt begint af te koelen. Zo meldde De Hypotheker onlangs dat het bedrag dat mensen lenen voor de aankoop van een huis voor het eerst in jaren gemiddeld wat terugloopt. Volgens de keten van hypotheekadviseurs komt dat door het stijgen van de hypotheekrente. Een hogere rente betekent namelijk dat de maandlasten toenemen en daardoor kunnen kopers minder lenen voor de aankoop van een huis.

Toch hoeven huizenzoekers er volgens de laatste ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB) voorlopig niet op te rekenen dat de huizenprijzen op jaarbasis gaan dalen. ‘Er zijn simpelweg te weinig huizen. Dat is niet zomaar weg’, verklaarde DNB-hoofdeconoom Olaf Sleijpen vorige maand. Hij gaf aan dat de prijzen komende jaren naar verwachting blijven oplopen, al pakt de stijging waarschijnlijk niet meer zo sterk uit als voorheen.