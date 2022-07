Ook Russische bewindsman Lavrov bij conferentie G20 op Bali

Volgens Jakarta is de G20 een financieel-economisch overlegorgaan en geen plek voor het beslechten van internationale politieke conflicten. Voor de topconferentie van de G20 half november op Bali is ook de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd.

Maar de oorlog in Oekraïne neemt een belangrijke plaats in op de bijeenkomst, omdat de oorlog wordt uitgevochten door twee landen die samen een derde van de wereldproductie van tarwe verzorgen. Rusland en Oekraïne zijn ook cruciale producenten van onder meer kunstmest. Indonesië stelt daarom dat de conferentie onder meer is gericht op ‘de structuur van de gezondheidszorg in de wereld, digitalisering en energietransitie en dat, met de situatie in Oekraïne, er uitgebreid wordt gesproken over de voedselvoorziening in de wereld’.

Veel graan dat in de wereld wordt gekocht moet via de Zwarte Zee naar de plaats van bestemming. Financiële sancties tegen Rusland hinderen de Russische export. Lavrov spreekt naar verwachting op Bali niet met zijn Amerikaanse collega Antony Blinken. Blinken zal vermoedelijk Rusland oproepen de internationale wateren van de Zwarte Zee voor Oekraïense graanexport te openen.

De G20 is sinds 1999 een internationaal financieel-economisch overlegorgaan waar negentien landen en de Europese Unie lid van zijn. In de G20 komen in de regel de ministers van Financiën van de lidstaten, presidenten van de centrale banken en de voorzitter van de EU samen. De lidstaten zijn goed voor naar schatting 80 procent van de wereldhandel en twee derde van de wereldbevolking.