Zorguitgaven in 2021 door corona met 8,8 miljard euro gestegen

De uitgaven aan zorg zijn in 2021 weer flink gestegen door de uitbraak van het coronavirus. Vorig jaar werd er in totaal 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 8,8 miljard euro meer dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Gemiddeld is per persoon 7116 euro uitgegeven aan zorg, 466 euro meer dan in 2020. Vooral het inkopen van coronavaccins en het grootschalig testen op het virus heeft tot extra kosten geleid. Naar schatting was de overheid 6,7 miljard euro kwijt aan kosten voor testen en vaccineren. Een jaar eerder, toen er nog niet werd gevaccineerd tegen het coronavirus, kwamen die kosten neer op 1,4 miljard euro.

Ook de kosten voor de zorg voor coronapatiënten zijn in het afgelopen jaar opgelopen. In 2021 ging 1,7 miljard euro naar deze zorg, 300 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Volgens het CBS ging het grootste deel van dit bedrag naar de ziekenhuizen.

De steunregelingen voor zorgaanbieders vielen vorig jaar wel iets lager uit dan in 2020. Zo was de compensatie voor reguliere zorg die werd uitgesteld of vervallen 900 miljoen euro, in 2020 was dat nog 3,5 miljard euro. Ook viel de bonus voor zorgmedewerkers lager uit in 2021: dat kwam neer op 700 miljoen euro. In 2020 ging er 2,1 miljard euro als bonus naar de zorgmedewerkers.