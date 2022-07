FNV: personeel Schiphol meer bezorgd over werkdruk en veiligheid

De zorgen onder personeel op Schiphol over de werkdruk en de veiligheid van medewerkers en passagiers zijn sinds de start van het jaar alleen maar toegenomen. Dat concludeert FNV na een peiling onder 664 mensen die op de luchthaven werken.

‘Dat de zorgen zijn gestegen, voorspelt niet veel goeds’, zegt campagneleider Joost van Doesburg van de vakbond op Schiphol. Volgens de peiling maakt 95 procent zich zorgen om de hoge werkdruk, 83 procent om het hoge ziekteverzuim en 72 procent over de veiligheidsrisico’s voor het personeel.

Daarbij voorziet 80 procent aanhoudende vertragingen, problemen met bagage en wachtrijen. ‘De uitkomsten laten zien dat de maatregelen die Schiphol heeft aangekondigd, de zorgen bij werknemers nog onvoldoende hebben weggenomen’, stelt Van Doesburg vast.

Veiligheid

Uit de peiling komt ook naar voren dat er onvoldoende mensen zijn om het werk op een veilige en verantwoorde manier te kunnen doen. ‘Zorgwekkend is daarnaast dat 42 procent zich zorgen maakt over de veiligheid van passagiers en vluchten’, aldus de vakbondsman. De zorgen over de veiligheid zijn het grootst bij medewerkers die rechtstreeks contact hebben met passagiers.

FNV vindt dat als het chaos blijft op Schiphol, de luchthaven op korte termijn nog meer vluchten moet gaan annuleren. ‘De veiligheid en gezondheid van werknemers en reizigers moet altijd op één staan.’