Rechter: zeevarenden mogen niet gedwongen lading sjorren

De zogeheten sjorclausule houdt in dat als er havenpersoneel is, de scheepsbemanning het sjorren niet zelf mag doen. Die afspraak werd in 2018 gemaakt en geldt sinds begin 2020.

Marlow, een soort uitzendbureau voor scheepsbemanning, en een niet bij naam genoemde reder lieten hun personeel toch zelf de lading vastzetten. Zij moeten zich nu ook aan de internationale afspraak houden op straffe van een dwangsom. De zaak was door FNV Havens en de internationale bonden ITF International en Nautilus International aangespannen.