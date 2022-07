British Airways schrapt dit zomerseizoen nog eens 10.300 vluchten

In een verklaring stelt British Airways dat ‘de hele luchtvaartsector last blijft houden van aanzienlijke uitdagingen’. De luchtvaartmaatschappij werkt er naar eigen zeggen aan weerbaarder te worden om ‘onze reizigers de zekerheid te kunnen bieden die ze verdienen’. De stap moet het mogelijk maken om zoveel mogelijk vakantievluchten te laten doorgaan.

Of dat lukt valt nog te bezien, want het grondpersoneel van British Airways stemde onlangs in groten getale voor een staking. Zij vinden dat ze niet genoeg betaald krijgen.