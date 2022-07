Arib leidt commissie die parlementaire enquête corona voorbereidt

PvdA-Tweede Kamerlid Khadija Arib is officieel benoemd tot de voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête over de coronacrisis moet voorbereiden. Eerder was al bekend dat ze voor die rol in beeld was, maar de leden moesten er nog over stemmen. Oud-Tweede Kamervoorzitter Arib kreeg zes van de zeven stemmen, VVD'er Ulysse Ellian de zevende. Ellian werd wel verkozen tot ondervoorzitter.

De komende periode gaat de commissie onderzoeken "hoe groot, hoe breed of hoe smal" het daadwerkelijke onderzoek tijdens de parlementaire enquête moet zijn, zegt Arib. De tijdelijke commissie moet onderzoeksvragen formuleren, en vaststellen met wie gesproken wordt. "Wij krijgen ook zó'n pakket leeswerk."

De commissie zal allerlei onderzoeken, waaronder kritisch werk van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, betrekken in haar werkzaamheden. "Je moet geen dubbel werk gaan doen, maar misschien dat je wel aan de hand daarvan vragen formuleert."

Commissieleden

De andere leden van de commissie zijn Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Vicky Maeijer (PVV), Hilde Palland (CDA), Pepijn van Houwelingen (FVD), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Wybren van Haga (Groep Van Haga) en het zelfstandige Kamerlid Pieter Omtzigt.

Opvallend is dat een groot deel van die commissie uit partijen bestaat die uitgesproken tegen het coronabeleid waren, of zelfs in twijfel trekken dat het virus een gevaar voor de volksgezondheid vormt. Tegelijk nemen er op de PvdA na geen linkse oppositiepartijen deel. Dat komt doordat die zich niet hebben gemeld.

Tijdelijke commisie

"Ik zit hier niet als links of rechts, ik zit hier gewoon als een Tweede Kamerlid dat het ongelofelijk belangrijk vindt om zo'n klus te klaren", aldus Arib. Volgens haar zullen alle commissieleden tijdens het werk van de commissie moeten bekijken welke lessen uit de voorbije 2,5 jaar corona te trekken zijn, ongeacht hun politieke kleur. "Als voorzitter ga ik geen partijen vragen: wil je erin, want er is te weinig links of te weinig rechts. Zo werkt het niet."

De tijdelijke commissie zal naar verwachting ongeveer een half jaar uittrekken voor de voorbereidende werkzaamheden. Het is gebruikelijk dat de leden daarna ook meewerken aan de parlementaire enquête zelf, maar daar zijn geen harde regels voor.