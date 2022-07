FNV stapt uit polderoverleg over werk met gevaarlijke stoffen

FNV trekt zich terug uit het polderoverleg over werk met gevaarlijke stoffen. Volgens de vakbond nemen de werkgevers en overheid het overleg niet serieus genoeg. ‘De maat is vol. Wij willen niet langer als schaamlap dienen voor bedrijven en overheid’, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong in een verklaring.