Mogelijk snel nieuwe vertrouwensstemming over Britse premier

Een vertrouwensstemming over de Britse premier Boris Johnson wordt mogelijk woensdagavond al gehouden. Het comité van de Conservatieve Partij dat daarover gaat zou woensdagmiddag al bijeenkomen. Voor een stemming moeten wel de regels worden veranderd, waarna er genoeg partijgenoten hun vertrouwen in Johnson moeten opzeggen.

Omdat hij exact een maand geleden al een vertrouwensstemming overleefde, mag er volgens de regels geen nieuwe stemming worden uitgeschreven. Dat kan pas weer een jaar na de vorige keer. Volgens Britse media zou het comité nu overwegen de regels aan te passen om dat toch mogelijk te maken.

De afgelopen 24 uur hebben al 27 ministers en andere bewindslieden hun taken voor de regering neergelegd omdat ze het vertrouwen in Johnson zijn verloren. Dat is meer dan een vijfde van de 120 mensen die voor de regering werken. De belangrijke minister Michael Gove is nog niet opgestapt, maar heeft volgens The Daily Mail wel tegen de premier gezegd dat hij op moet stappen.

Brieven

Ook verscheidene Conservatieve parlementariërs zien het niet meer met hem zitten. Zij hebben brieven gestuurd aan het comité dat een nieuwe vertrouwensstemming kan uitschrijven en roepen op de regels te veranderen.

Voor een vertrouwensstemming zijn normaal gesproken 54 van dat soort brieven nodig. Die waren er een maand geleden al. Toen stemden 148 partijgenoten tegen Johnson, 41 procent van de Conservatieve parlementariërs. Een woordvoerder van Johnson heeft al aangegeven dat hij strijdbaar is en verwacht ook toekomstige vertrouwensstemmingen te zullen overleven.