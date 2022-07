Lijn van coronagolf wordt steeds vlakker

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 39.433 positieve tests. Dat is zo’n 10 procent meer dan in de week ervoor. Op weekbasis is dat de langzaamste groei sinds 1 juni, bij het begin van de huidige zomergolf. Zo’n twee weken geleden steeg het aantal bevestigde besmettingen nog met ruim 70 procent per week.

Bij de weekcijfers dinsdag zei het RIVM ook al dat de stijging steeds langzamer gaat. ‘Dit kan erop wijzen dat we de piek van de zomergolf naderen’, aldus het instituut.

Rotterdam

Rotterdam telde de afgelopen dag de meeste besmettingen. In de Maasstad kregen 365 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Amsterdam werden 315 besmettingen vastgesteld en in Den Haag 168. Daarna volgen Utrecht (148) en Nijmegen (111).

Ziekenhuizen hebben het nog steeds behoorlijk druk, hoewel de drukte in de afgelopen dag wel iets minder is geworden. Ze behandelen momenteel 843 mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat betekent dat er 24 bedden zijn vrijgekomen.