Bondskanselier Scholz noemt AfD Russische partij

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft de rechts-populistische AfD omschreven als een ‘partij van Rusland’. Oppositiepartij Alternative für Deutschland haalde bij de laatste verkiezingen ruim 10 procent van de stemmen en is in grootte de vierde partij van het land.

Scholz reageerde op AfD-parlementariër Steffen Kotré die de sancties tegen Rusland tijdens het vragenuurtje ‘nutteloos’ noemde en opriep tot ingebruikname van de Nord Stream II-gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland. De regeringsleider reageerde voor zijn doen scherp. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de AfD niet alleen een rechts-populistische partij is, maar ook de partij van Rusland.’

Hij memoreerde dat Duitsland bezig is afscheid te nemen van Russische olie en gas en hiervoor infrastructuur aan het bouwen is. ‘Dit is echte energiezekerheid voor Duitsland in het belang van alle burgers.’

De autoriteiten verdenken de AfD van banden met rechts-extremisten. In maart bepaalden rechters dat de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst AfD in de gaten mag houden als bedreiging voor de democratie en bijvoorbeeld gesprekken van leden mag afluisteren.

De AfD werd in 2013 opgericht uit onder meer onvrede over de euro. Door interne strijd en rivaliteit maakte de partij een verdere ruk naar rechts, tegen de islam en ‘buitenlanders’. De radicaalste vleugel binnen de partij is weliswaar ontbonden, maar betrokkenen oefenen nog veel invloed uit, aldus de rechters.