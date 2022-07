Hulp aan visserij en glastuinbouw verdeelt coalitie

De coalitiepartijen zijn verdeeld over de vraag of vissers en glastuinbouwers steun moeten krijgen nu ook de prijzen van scheepsbrandstof en gas torenhoog zijn opgelopen. VVD, CDA en ChristenUnie roepen landbouwminister Henk Staghouwer eensgezind op meer voor deze sectoren te doen. D66 vindt juist dat die kans op kans hebben laten lopen om zelf op tijd duurzamer en toekomstbestendiger te worden.

‘Er is sprake van een acute noodsituatie in de visserij’, waarschuwt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. De gehele kottersector dreigt volgens hem kopje onder te gaan, met het risico dat ‘aanpalende sectoren’ worden meegesleurd. Grinwis vreest ‘verwoestende gevolgen’ in vissersdorpen. ‘Hele gemeenschappen leven om deze visserij heen.’

Staghouwer, een partijgenoot van Grinwis, zette vorige week zijn plannen op een rij om de visserijbranche toekomstbestendiger te maken. De komende jaren is meer dan 400 miljoen euro beschikbaar. Maar dat geld is vooral bedoeld om de sector te laten krimpen en verduurzamen. Het kabinet is niet van plan directe steun te geven om de gestegen brandstofprijzen op te vangen.

Perspectief

Naast Grinwis missen ook VVD’er Peter Valstar en CDA’er Derk Boswijk perspectief voor vissers op de kortere termijn. Zij luiden daarnaast de noodklok over de glastuinbouw, waar veel ondernemers zuchten onder de torenhoge gasprijzen. De sector is volgens Boswijk ‘ontzettend belangrijk’ voor Nederland, ‘niet alleen voor de voedselvoorziening maar ook voor de energietransitie’.

Coalitiegenoot D66 staat niet te springen om deze sectoren te hulp te schieten. Kamerlid Tjeerd de Groot wijst erop dat tuinders al bijna tien jaar beloven dat zij hun verbruik van fossiele brandstoffen gaan verminderen. Ook vissers hebben zich volgens hem onvoldoende aangepast. ‘En nu gaan we met heel veel overheidsgeld schonere boten voor ze kopen. Worden dat een soort staatsboten?’