FDF roept op tot demonstratie bij politiebureau in Leeuwarden

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) roept boeren op om woensdagmiddag naar een politiebureau in Leeuwarden te komen, waar een 16-jarige actievoerder zou vastzitten die dinsdagavond werd aangehouden bij een boerenprotest in Heerenveen. Die oproep doet voorman Mark van den Oever in een videoboodschap die op YouTube is geplaatst.

De minderjarige in kwestie zou zijn aangehouden na een politieactie waarbij gericht geschoten werd en ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Een trekker werd daarbij door een kogel geraakt. Dat gebeurde bij een oprit naar de A32. In totaal zijn drie mensen opgepakt.