Laatste veteraan uit Band of Brothers-compagnie (97) overleden

WO II-veteraan Bradford Freeman, de laatste veteraan uit de Easy Company die nog in leven was, is op 97-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media. De Easy Company werd onder meer ingezet bij de landing in Normandië in 1944 en werd wereldberoemd door het boek dat over het regiment werd geschreven. Daarna volgde een televisieserie die Steven Spielberg en Tom Hanks maakten over de soldaten.

Freeman overleed op 3 juli in een ziekenhuis in de plaats Caledonia in de Amerikaanse staat Mississippi. Freeman landde op 6 juni 1944 per parachute in Normandië. Daarna nam hij deel aan Operatie Market Garden en vocht mee tijdens het tegenoffensief in de Ardennen.

De veteraan vertelde de afgelopen jaren met regelmaat over zijn ervaringen in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. In september 2020 zei Freeman tijdens een evenement op een luchtmachtbasis dat hij zich elke seconde van de parachutesprong op D-Day nog kon herinneren. Tijdens deze bijeenkomst prees historicus Rufus Ward de Amerikaanse oud-soldaat om zijn moed. ‘Hij was in elke grote beweging die de Amerikanen tijdens de oorlog in Europa maakten’, aldus Ward. ‘Hij is een echte Amerikaanse held die we moeten eren. Deze mensen zijn we meer verschuldigd dan we ze ooit kunnen teruggeven.’

Boerenjongen

Na de oorlog keerde Freeman terug naar Mississippi. Hier trouwde hij en werkte hij meer dan dertig jaar als postbezorger. De veteraan was al weduwnaar. Hij had twee dochters, vier kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Zij stellen in een rouwadvertentie dat hun vader en (over)grootvader ‘altijd verbaasd was geweest dat een simpele boerenjongen uit Mississippi zoveel van de wereld had gezien en zoveel interessante mensen had mogen ontmoeten’.

Freeman werd in de HBO-serie Band of Brothers gespeeld door acteur James Farmer. De tiendelige serie werd in 2002 in Nederland door meer dan een miljoen mensen bekeken. De op één na laatste veteraan van de compagnie, Edward Shames, overleed in december 2021.