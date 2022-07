Beijing voert vaccinatieplicht in voor bioscopen en sportscholen

Beijing voert maandag een vaccinatieplicht in op drukbezochte plekken in de miljoenenstad, waaronder sportscholen, bioscopen, musea en bibliotheken. Het is de eerste keer dat het publiek in China met een dergelijke maatregel te maken krijgt.

Hoewel in het land voor bepaalde beroepen een vaccinatieplicht geldt, zijn burgers vrijwel uitgesloten van deze strenge maatregel. De vaccinatieplicht komt op een moment waarop de Chinese hoofdstad een coronagolf achter de rug heeft, maar nog wel te maken heeft met nieuwe besmettingen.

De maatregel heeft vooral gevolgen voor ouderen, die zich overal in China minder vaak laten inenten dan andere leeftijdsgroepen. Van alle 60-plussers in Beijing had in april iets meer dan 80,6 procent een eerste coronaprik gehad. In september vorig jaar was 97,7 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. Beijing roept hen op een boostervaccinatie te halen.

De stad met 22 miljoen inwoners heeft ook versoepelingen aangekondigd. Mensen worden nu alleen uit Beijing geweerd als ze in de zeven dagen voor hun aankomst ergens zijn geweest waar recent een infectie is vastgesteld. Dat was eerst veertien dagen. Ook kunnen internationale vluchten binnenkort weer in de hoofdstad landen.

Tientallen miljoenen mensen in China zitten momenteel in een lockdown. Het land hanteert sinds het begin van de pandemie een zeer streng beleid dat erop is gericht het aantal coronabesmettingen naar nul terug te brengen. In meerdere steden moeten Chinezen zich massaal uit voorzorg laten testen op het virus.