Alle volwassen Belgen kunnen in najaar tweede boosterprik krijgen

De meeste Belgen van boven 18 jaar kregen de afgelopen herfst of winter al een eerste boosterprik. Nu de bescherming tegen Covid-19 daarvan afloopt en er bovendien weer een nieuwe variant, de BA.5, de ronde doet in België, is een nieuwe oppepper nodig, vindt de Hoge Gezondheidsraad. De ministers nemen dat advies nu over.

Vanaf september krijgen risicogroepen, zoals mensen met een zwak immuunsysteem en zwangere vrouwen, 50-plussers en mensen die in de zorg werken, automatisch een uitnodiging om zich opnieuw te laten vaccineren. Voor inwoners van 18 tot 50 jaar komt er geen aparte campagne, maar zij kunnen zich zelf aanmelden voor een extra boosterprik.