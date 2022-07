Koerssprong Just Eat Takeaway helpt AEX aan stevige winst

De AEX-index is woensdag stevig opgeveerd na de verliesbeurt een dag eerder. Een koerssprong van 19 procent van Just Eat Takeaway hielp de Amsterdamse graadmeter vooruit. De samenwerkingsdeal die de maaltijdbezorger in de Verenigde Staten heeft gesloten met webwinkelconcern Amazon werd enthousiast ontvangen door beleggers. Zogeheten Prime-leden van Amazon krijgen daarbij een jaarabonnement op maaltijdbezorger Grubhub, de Amerikaanse dochter van Just Eat Takeaway.

Amazon neemt ook een belang van 2 procent in Grubhub. Dat belang kan op termijn oplopen tot 15 procent. Just Eat Takeaway, dat ook eigenaar is van Thuisbezorgd.nl, herhaalde tevens actief te blijven kijken naar een gedeeltelijke of volledige verkoop van Grubhub. Kritische aandeelhouders dringen al enige tijd aan op een verkoop van het onderdeel. Ondanks de forse koerswinst, de grootste sinds december 2018, staat het aandeel Just Eat Takeaway voor dit jaar nog altijd zo’n 65 procent in de min.

De hoofdindex op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1,9 procent op 656,41 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 881,88 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 1,5 procent. De DAX in Frankfurt steeg 1,3 procent na een onverwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in mei. Daarnaast bleek dat de winkelverkopen in de eurozone in mei licht zijn gestegen.

Stijging

Adyen kreeg er 5 procent bij. Het fintechbedrijf gaat de betalingsdiensten voor de Japanse kledingketen Uniqlo verzorgen. De chipbedrijven ASMI en Besi stegen tot 4 procent. ASML klom 2,5 procent, ondanks berichten dat de Amerikaanse regering wil dat de chipmachinemaker ook zijn oudere generaties machines niet meer aan Chinese bedrijven mag leveren.

Unilever won 1,6 procent. IJsmerk Ben & Jerry’s heeft zijn moederbedrijf voor de rechter gesleept vanwege de verkoop van de Israëlische tak door het levensmiddelenconcern. Shell steeg 1,4 procent. Het olie- en gasconcern gaat in Rotterdam de grootste groene waterstoffabriek van Europa bouwen. Dinsdag verloor Shell bijna 9 procent door een forse daling van de olieprijzen door de vrees voor een recessie.

Uniper

In Frankfurt ging Uniper (min 5,7 procent) verder omlaag. Volgens Duitse media wil de Duitse overheid een belang van 25 procent nemen in het noodlijdende energiebedrijf. Uniper kampt met grote problemen doordat Moskou de Russische gasleveringen aan Duitsland heeft afgeknepen. Grootverbruiker Uniper is voor ruim de helft van zijn gas afhankelijk van Rusland.

De euro schommelde rond het laagste niveau in meer dan twintig jaar. De eenheidsmunt was 1,0222 dollar waard, tegen 1,0245 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 100,38 dollar en Brentolie werd 1,4 procent duurder op 104,24 dollar per vat.