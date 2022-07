Luchtkwaliteit Noord-Holland verbeterd, maar nog niet genoeg

De luchtkwaliteit in de IJmond, het havengebied van Amsterdam en rondom Schiphol is vorig jaar verbeterd, maar nog onvoldoende om aan de aangescherpte normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen. Dat meldt de provincie Noord-Holland in haar jaarlijkse rapport over de luchtkwaliteit.

Volgens de provincie voldeden vorig jaar alle meetlocaties aan de Europese wettelijke normen. Maar Gedeputeerde Jeroen Olthof benadrukt dat inwoners nog steeds last hebben van stoffen in de lucht. Bijvoorbeeld in de regio IJmond rondom de productielocatie van Tata Steel in IJmuiden. Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren worden onder meer vergunningen aangescherpt, legt Olthof uit.

Noord-Holland meet naar eigen zeggen al jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, Westpoort en de Haarlemmermeer, vanwege de aanwezigheid van industrie, verkeer, scheepvaart of luchtvaart. De metingen worden uitgevoerd door de GGD en zijn een aanvulling op de landelijke metingen door het RIVM. Door op locaties extra te meten krijgt de provincie meer details over de luchtkwaliteit.

Volgens de metingen is sinds 2009 sprake van dalende concentraties fijnstof en stikstofdioxide in de genoemde regio’s. Aan de aangescherpte WHO-advieswaarden wordt in de drie gebieden nog niet voldaan. De provincie wijst erop dat dit in veel andere gebieden in Nederland ook het geval is.