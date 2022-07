Nieuw aanmeldcentrum asielzoekers in Bant (Flevoland)

In Bant (Flevoland) komt het tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het kabinet zocht al enige tijd naar een plek voor zo’n centrum, om de druk op de bestaande locatie in Ter Apel te verlichten. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) meldt aan de Kamer dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Bant als ‘kansrijke locatie’ in beeld heeft. Het centrum moet komen op een kavel ‘op loopafstand van het bestaande asielzoekerscentrum te Luttelgeest’.

‘De succesvolle realisatie van de beoogde locatie valt of staat met de bereidheid van de gemeente Noordoostpolder’, waarschuwt Van der Burg wel.

De locatie moet voor zo’n 250 tot 300 opvangplekken zorgen.